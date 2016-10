Overtuigende zege Eemdijk op Oranje Nassau

BUNSCHOTEN - Eemdijk was met 3-0 te sterk voor Oranje Nassau en nam daarmee afstand van de onderste plekken op de ranglijst.

,,Gezien de stand op de ranglijst had ik een spannend duel verwacht, dus dan is het lekker om met duidelijke cijfers te winnen”, zei Ulrich Landvreugd tevreden.

De trainer van Eemdijk zag zijn ploeg scherp aan de wedstrijd beginnen, al was de eerste écht grote kans voor de bezoekers uit Groningen. Niels Stenekes kopte echter op de paal en dus kon Jasper Bolland na een klein halfuur de score openen in het voordeel van de thuisploeg. Na een fraaie passeerbeweging werkte hij de bal met een volley tegen de touwen.

Oranje Nassau ging daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar Eemdijk hield stand. Kort na rust verdubbelde Zeger Beukers de marge, waarna de bezoekers de moed in een goed resultaat opgaven. Na een uur spelen kwam Roy Beukers in de ploeg en binnen tien minuten bepaalde hij de uitslag op 3-0.

Met nog twintig minuten op de klok was de wedstrijd definitief beslist en speelde Eemdijk het duel eenvoudig uit. ,,We wilden in ieder geval niet verliezen, dus is dit een prachtig resultaat”, zei Landvreugd.