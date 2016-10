Wereldtopper Eddie Ockenden gaat weer voor Laren hockeyen

FOTO AFP Eddie Ockenden tijdens de Spelen in Rio voor Australië in actie tegen Nederland, met rechts Valentin Verga.

LAREN - Het is een niet eerder vertoonde sensatie in hockeyend Nederland: Eddie Ockenden, een van de beste hockeyers ter wereld gaat weer voor Laren spelen. Niet op het hoogste niveau, maar in de overgangsklasse.

Door Bert-Jan van Oel - 9-10-2016, 19:42 (Update 9-10-2016, 19:45)

De 29-jarige vedette van het Australische hockeyteam speelde van 2008 tot 2011 ook al voor Laren, maar toen hockeyede de club nog in de hoofdklasse en haalde de ploeg, met nog meer wereldtoppers in de gelederen, ook een keer de play-offs. Dat de nog lang niet versleten...