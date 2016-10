SDO tegen SWZ/Sneek weer onverzettelijk

FOTO STUDIO KASTERMANS SDO-aanvaller Maikel van Latum kan een hoge bal voor het Friese doel net niet bereiken.

BUSSUM - Na vijf weken lang door de hoofdklasse A te hebben gestrompeld, een periode waarin slechts één Bussums puntje kon worden begroet, was er zondag eindelijk weer reden voor vrolijkheid in het SDO-kamp. Dankzij een puike teamprestatie werd tegen SWZ/Sneek de tweede overwinning (2-1) van het seizoen verwelkomd, de eerste voor eigen publiek. Bier en gezang waren het gevolg.

Door Gijs Moerman - 9-10-2016, 18:25 (Update 9-10-2016, 18:25)

„Inderdaad, dit hadden we echt even nodig”, was coach Ivar van Dinteren zichtbaar opgelucht. „Het was misschien niet allemaal even oogstrelend, maar...