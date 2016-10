IJsselmeervogels wint dik van Jong Almere

SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft zich zonder veel problemen langs Jong Almere City gevoetbald. Voor eigen publiek werd het 4-1 voor de rooien.

Door Redactie Hilversum - 8-10-2016, 23:12 (Update 8-10-2016, 23:12)

Al na vier minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Ali Akla werd neergelegd in het strafschopgebied en Sherwin Grot schoof de penalty beheerst binnen. Akla scoorde even later de tweede treffer na een korte solo. Almere deed voor rust nog iets terug via Jean Willy Mapinga.