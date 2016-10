Extra tijd nekt Huizen bij DVS’33

ERMELO - Pijnlijker dan de nederlaag van zaterdag bij DVS’33 in Ermelo heeft Huizen het niet vaak meegemaakt. De groen-gelen hadden na negentig minuten de zege voor het grijpen, maar stonden vijf minuten later met lege handen: 2-1.

Werd er maar met zuivere speeltijd gespeeld, zullen de verslagen Huizers zuchtend hebben gedacht. Maar dat is niet het geval in het voetbal en Huizen kreeg wél te maken met enkele typische voetbalwetten en -clichés: ’scoor je zelf niet, dan valt-ie aan de andere kant’ en als nummer laatst zit je ’in de hoek waar de klappen vallen’.

Na een saaie eerste helft, waarin DVS iets sterker was maar net als Huizen nauwelijks kansen creëerde, namen de bezoekers aan het begin van de tweede helft de leiding. Siemen Eijkemans zorgde voor onrust in de Ermelose defensie en Iry Etwi profiteerde daarvan (0-1). Daarna kon Huizen doen waar het vorige week tegen Scheveningen niet in slaagde omdat een doelpunt toen uitbleef: de tegenstander laten komen en loeren op de counter. Altijd een riskante tactiek, maar het leek tegen DVS lange tijd goed uit te pakken. Desmond Mensen kreeg een enorme kans op de 2-0, maar zijn stiftje ging net over. Kort daarna kreeg de thuisclub een strafschop, die door Maurice de Ruiter op de paal werd geschoten. Vervolgens was het weer de beurt aan Huizen, Denny van Loen schoot in de 85ste minuut keihard op de lat.

Inmiddels in de extra tijd beland, kreeg DVS wéér een penalty en dit keer was het door Roald de Vries wel raak. Invaller Deniz Sahbaz maakte vlak daarna de misère voor Huizen compleet.