Doelpuntfestijn bij VVSB levert Spakenburg één puntje op

NOORDWIJKERHOUT - Spakenburg is samen met koploper Jong AZ na negen duels in de tweede divisie het meest productief gebleken (23 treffers), maar de ’blauwen’ staan ook in de top drie van teams met de meeste tegengoals (20). Het zijn statistieken die passen bij het doelpuntenfestijn van Spakenburg zaterdagavond bij VVSB in Noordwijkerhout: 4-4.

Door Robert Berkeley - 8-10-2016, 20:43 (Update 8-10-2016, 20:43)

De thuisploeg begon zeer voortvarend. Al in de eerste minuut kreeg Tim de Rijk een enorme kans en twee minuten later was het wel raak voor VVSB: spits...