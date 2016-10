Jaarlijkse clash der kampioenen

FOTO STUDIO KASTERMANS Thijs Kort heeft de PIP-wedstrijden al zes keer gewonnen.

LOOSDRECHT - De jaarlijkse strijd om de eretitel ’kampioen der kampioenen’ is morgen en zondag weer op de Loosdrechtse Plassen. Alle zeilers die dit jaar een titel hebben veroverd in hun klasse, zijn uitgenodigd om het tegen elkaar op te nemen in de 56ste Primus Inter Pares (PIP).

Door Wim Egels - 7-10-2016, 7:42 (Update 7-10-2016, 7:42)

Primus Inter Pares op de Loosdrechtse Plassen

„Je moet een uitnodiging ontvangen om mee te mogen doen”, aldus Karel de Boer, wedstrijdcommissaris en tevens bestuurslid van de organiserende watersportvereniging De Vrijbuiter. De wedstrijden worden mede georganiseerd door de organisaties van de diverse klassen. Tijdens de PIP varen alle zeilers in een zelfde type boot: de 16m2.

Onder de deelnemers is Mark Neeleman, voormalig deelnemer aan de Olympische Spelen in de Pampus-klasse. Ook recordhouder Thijs Kort is aanwezig, kampioen in de 16m2 en in de Schakel. Pieter Jan Postma was enkele maanden geleden nog bij de Spelen in Rio de Janeiro actief. Hij vertegenwoordigt de kampioen bij de Finnen. Peter Peet is de kampioen in de Regenboog-klasse en Mandy Mulder was onlangs ook op de Olympische Spelen en zeilt normaliter in de catamaran. „Het is een wedstrijd om de eer”, legt De Boer de spelregels uit. „En natuurlijk krijgt de winnaar de blauwe wimpel. Ook zijn er medailles voor de eerste drie deelnemers in het eindklassement.” Zaterdagavond is het tijd voor ontspanning bij de kampioenenborrel.

Er wordt gezeild in 16m2-boten en loting bepaalt wie van de vijftien deelnemers welke boot krijgt. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, zal de winnaar van de eerste wedstrijd in de tweede wedstrijd moeten zeilen in de boot die als laatste finishte. De tweede krijgt de boot die als één na laatste eindigde, enzovoort. „Daarna wordt er weer gewisseld. Het is dus echt een gewogen kampioenschap”, benadrukt Karel de Boer. Er zullen op zaterdag drie races worden gevaren en op zondag twee, gevolgd door de van de Spelen bekende Medal Race. „Dat maakt dat het tot het laatst spannend blijft, want die wedstrijd telt dubbel.” Het slechtste resultaat mag worden afgetrokken, maar niet het resultaat van de Medal Race. Dat blijft onverminderd staan. De weersvooruitzichten zijn goed en dus zal zondagmiddag als het goed is bekend zijn wie zich PIP 2016 mag noemen.