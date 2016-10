Baarns voetbal op de schop: samenwerking SV Baarn en Eemboys in de maak

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS Baarn in februari van dit jaar tegen APWC, op een zondag met wat sneeuw.

BAARN - Op het Baarnse Sportpark Ter Eem bevindt zich al een kwarteeuw een drietal voetbalverenigingen, maar de kans is groot dat daar met ingang van volgend seizoen verandering in komt.

Door Matthijs de Kruijff - 5-10-2016, 16:11 (Update 5-10-2016, 16:12)

Het bestuur van SV Baarn is tot de conclusie gekomen dat het selectievoetbal op zondag niet langer levensvatbaar is en dus hevelt de middelste van de drie buren de selectie volgend seizoen over naar de zaterdag. De selectie-elftallen van TOV en Eemboys spelen al op zaterdag. „Drie zaterdagselecties in een dorp...