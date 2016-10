’Dutch dream’ van Hurricanes

Foto Studio Kastermans De persconferentie van Hurricanes, met vlnr de hoofdcoaches Edwin Braakman (defense) en Markus Zielke (offense), quarterback en teammanager Maurice Tielen en voorzitter Addie Braakman.

HILVERSUM - Een heuse persconferentie in Hotel Lapershoek. Hilversum Hurricanes wil ’professionaliseren’ en vandaar dat zaterdagavond voor het eerst op deze manier de toekomstideeën van de omniclub gepresenteerd werden. Doelstelling voor de komende drie jaar: Hurricanes op de kaart zetten als dé sportclub van Hilversum, waarbij het American footballteam de kar trekt en de successen uit 2000 en 2001 wil herhalen. De American dream, maar dan in Nederland: de Dutch dream.

Door Sander Baarsma - 4-10-2016, 14:30 (Update 4-10-2016, 14:48)

In een kleine zaal in het hotel, waar een man of...