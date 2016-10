SDO maakt tegen ADO’20 einde aan slechte reeks

FOTO Machiel Kraaij Desley Groenewegen alleen tegenover de ADO-aanval.

HEEMSKERK - SDO heeft na vier nederlagen op rij weer eens een punt gepakt in de hoofdklasse A. Op bezoek bij ADO’20 werd er zondag met 0-0 gelijk gespeeld.

Door Remco Tervoort - 2-10-2016, 21:42 (Update 2-10-2016, 21:42)

Misschien wel ingegeven door de slechte resultaten de laatste weken had SDO-trainer Ivar van Dinteren in de uitwedstrijd tegen ADO’20 voor een nog meer verdedigende tactiek gekozen en dat betaalde zich uit. „Je weet vooraf dat het moeilijk wordt bij ADO. We zitten in een lastige fase en dan mag je met dit...