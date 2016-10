Eemdijk heeft ditmaal geen veerkracht

PUTTEN - Eemdijk heeft geen einde kunnen maken aan de ongeslagen status van SDC Putten. In Putten verloor Eemdijk met 2-0.

Door Van onze medewerker - 2-10-2016, 21:30 (Update 2-10-2016, 21:30)

Eemdijk begon goed aan de wedstrijd en zette SDCP onder druk. Het leverde de formatie van trainer Ulrich Landvreugd ook meerdere goede kansen op, maar het lukte niet om doelman Manuel Hoogewoning te passeren. „De wetten van het voetbal zijn dan dat je het deksel op de neus krijgt”, wist aanvallende middenvelder Jasper Bolland.

Na ruim een halfuur spelen schoot Martijn Duits de thuisploeg op een 1-0-voorsprong uit een vrije trap. Na een uur werd de score verdubbeld door Rocco Keizer. Waar Eemdijk eerder dit seizoen veerkracht toonde en zich terug wist te knokken in de wedstrijd lukte het ditmaal na de 2-0 niet meer om de spanning terug te brengen. Bolland en zijn medespelers zochten na het laatste fluitsignaal teleurgesteld de kleedkamers op. „Het is heel zuur dat we niet konden scoren, terwijl we wel goed gespeeld hebben. Ik vind ook dat wij meer verdiend hebben.”

Het scoren was voor Eemdijk dit seizoen tot aan de wedstrijd in Putten geen probleem. Met veertien goals uit zeven wedstrijden is Eemdijk nog altijd de meest scorende ploeg van de hoofdklasse B. Met zestien tegentreffers heeft het echter ook één van de meest gepasseerde defensies.