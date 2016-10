Laren-hockeysters komen langzaam maar zeker op gang

AMSTERDAM - De Laren-dames lijken na een moeizame start van het seizoen een klein beetje de vaart erin te krijgen. Afgelopen vrijdag werd er al gewonnen van Groningen (3-0), gisteren werd Pinoké, nipt, maar terecht opzij gezet: 2-3.

2-10-2016

Bij de pauze stond het al 0-3 en was de partij eigenlijk al zo goed als gespeeld. „Het blijft dan lastig om gewoon uit te voeren wat je moet doen”, stelde coach Donald Drost. „Als het zo makkelijk gaat, dan is het gewoon moeilijk om dat door te zetten. Het ging al met al vrij soepel.”

Na de pauze kregen de Larensen weliswaar twee tegengoals te verwerken, maar de overwinning is nooit in gevaar geweest. „Tuurlijk, het kan altijd beter. Maar ik neem ook in ogenschouw dat we te maken hadden met lastige omstandigheden. Het veld was ontzettend nat en we hebben natuurlijk vrijdag ook al gespeeld. Ik kan er van alles bij halen, maar kijkend naar het geheel dan zijn zes punten gewoon prima”, constateerde Drost.

De coach is dus positief gestemd en dat is niet ten onrechte. Na een wat stroeve start van de competitie waren twee relatief eenvoudige winstpartijen zeer welkom. „Het geeft gewoon een lekker gevoel en rust dat je nu weer goed meedoet.”