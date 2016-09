Avontuurlijke inborst leidde tot wereldreis

Fons Stoffels met zijn omvangrijke boek. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - ’Voetballers attentie! Noord-Amerikaanse voetbalclub (aangesloten bij de FIFA) is geïnteresseerd in eerste klas amateurspelers (18-22 jaar) om uitsluitend als professional te spelen op lange termijn-basis’.

Door Ido Dijkstra - 1-10-2016, 8:55 (Update 1-10-2016, 8:55)

Het is deze korte tekst in de krant Sport & Sportwereld die de aandacht trok van Fons Stoffels, in het voorjaar van 1967. De 22-jarige voetballer droomde van een carrière in het Nederlandse betaald voetbal, maar zijn loopbaan zat ’een beetje in het slop’.

Het jaar ervoor had hij nog een semiprofcontract bij toenmalig profclub Blauw-Wit,...