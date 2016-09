Voor Laren is het in alle opzichten vrolijke avond

FOTO STUDIO KASTERMANS Laurien Leurink snelt door de Groningse defensie.

LAREN - Het was een vrolijke vrijdagavond voor hockeyvereniging Laren. De club tekende een tweejarig contract met een nieuwe shirtsponsor en korte tijd later walsten de Larense dames in hun vierde competitiewedstrijd over Groningen heen, al viel de uitslag nog gunstig uit voor de ploeg uit het noorden: 3-0.

Door Bert-Jan van Oelb.van.oel@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 22:47 (Update 30-9-2016, 23:31)

Het lijkt erop dat Donald Drost de Larense ploeg naar zijn hand aan het zetten is. Na een teleurstellende start van het seizoen - gelijkspel tegen Kampong en een dikke nederlaag tegen Den...