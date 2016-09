Geinburgiaan Bob in ’t Groen: onnavolgbaar óf onzichtbaar

Foto Studio Kastermans Bob in ’t Groen op de training van Geinburgia.

DRIEMOND - Geinburgia heeft grote plannen dit seizoen. Het wil met een flink uitgebreide selectie zo snel mogelijk de degradatie naar de vijfde klasse van afgelopen seizoen rechtzetten. De competitiestart was ronduit teleurstellend (drie nederlagen), maar zondag was daar dan toch de eerste winst en de Driemonders pakten meteen uit: 7-1 tegen Forza Almere. Met Bob in ’t Groen als grote man met vier doelpunten.

Door Robert Berkeley - 28-9-2016, 7:22 (Update 28-9-2016, 7:22)

Na nederlagen tegen Kismet (3-4), JSV Nieuwegein (2-3) en ’t Goy (0-5) kwam de eerste overwinning als...