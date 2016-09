Terug uit Rio: ’Hectisch, maar moeite waard’

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS Djoke van Marum: „Ik doe in ieder geval nog mee tot en met het WK in 2018, want dat wordt in Nederland gehouden.’’

HUIZEN - Eigenlijk was het plan om een paar weken in huis te herinrichten, nadat er flink geklust was. Maar omdat de Russische sporters niet werden toegelaten op de Paralympische Spelen, mocht het Nederlandse zitvolleybalteam opeens meedoen. Dus reisde Djoke van Marum totaal onverwacht af naar Rio de Janeiro voor haar vierde Paralympics.

Door Peter Pos - 29-9-2016, 7:00 (Update 29-9-2016, 7:00)

Voor de 57-jarige Huizense werd het een mooie sportzomer. De uiteindelijke zesde plek van Oranje was teleurstellend, maar de herinneringen aan het prachtige evenement zijn blijvend. „De sfeer tijdens...