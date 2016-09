’Geen straf, maar beseftraining’ voor Spakenburg

FOTO STUDIO KASTERMANS Kees Tol in actie tegen HHC, eerder dit seizoen.

BUNSCHOTEN - „Als de trainer wil dat we rondjes gaan lopen, nou, dan gaan we toch rondjes lopen.” Spakenburg-aanvaller Kees Tol reageert laconiek op het feit dat hij en zijn ploeggenoten zaterdagavond, na de 5-1-nederlaag tegen Koninklijke HFC, een ’straftraining’ moesten ondergaan.

Door Bert-Jan van Oelb.van.oel@hollandmediacombinatie.nl - 26-9-2016, 15:48 (Update 26-9-2016, 16:00)

Die maatregel vond trainer Hans van de Haar gerechtvaardigd omdat er met forse cijfers was verloren van een tegenstander die niet erg hoog stond in de tweede divisie. Bovendien had Spakenburg in de periode daarvoor juist wél goed gespeeld en...