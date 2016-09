Spakenburg schiet Fortuna uit KNVB-bekertoernooi

SPAKENBURG - Spakenburg heeft woensdag in de eerste ronde van het bekertoernooi eenvoudig afgerekend met Fortuna Sittard. De eerstedivisieclub keek al na ruim twintig minuten spelen tegen een achterstand aan en kon die niet meer goedmaken (2-1).

Door ANP - 21-9-2016, 22:15 (Update 21-9-2016, 22:20)

Olivier Pilon bracht de amateurs al in de 23e minuut op voorsprong. Spakenburg liep daarna uit door een doelpunt van Danny van den Meiracker in de 73e minuut. Slechts twee minuten later vond Fortuna een antwoord op het goed spelende Spakenburg en beperkte Aziz Khalouta de schade voor de eerstedivisieclub. Het lukte de Limburgse ploeg echter niet meer om Spakenburg te achterhalen.

De uitschakeling in het toernooi om de KNVB-beker is een nieuwe teleurstelling voor Fortuna deze week. De club moest maandag nog drie punten inleveren op de stand in de Jupiler League, omdat de club volgens de KNVB niet aan financiële afspraken heeft voldaan.