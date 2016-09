Bekermissie Huizen eindigt roemloos in Veldhoven

VELDHOVEN - Derdedivisionist Huizen hoopte, na prima zeges op Stedoco en Westlandia, op een mooie loting voor de KNVB-beker. Het werd geen mooi affiche (UNA-uit) en het lukte de groen-gelen woensdagavond ook niet om in Veldhoven te stunten. Met de 1-0-nederlaag kwam er een roemloos eind aan het bekeravontuur.

Door Robert Berkeley - 21-9-2016, 21:56 (Update 21-9-2016, 21:56)

De thuisclub begon scherp en kreeg in de eerste vijf minuten al twee aardige kansen. Daarna liet Huizen voor het eerst wat zien, via schoten van Guido de Graaf en Bilal Laoikili. Kort voor rust kwam UNA op voorsprong door Mart van de Gevel, de topscorer van de Veldhovenaren die in de tweede divisie ook al vijfmaal trefzeker was en daarmee op de derde plaats staat in de topscorerslijst.

Na rust bleef UNA het sterkere elftal. Het creëerde meerdere kansen en leek de 2-0 te maken, maar de treffer werd afgekeurd door scheidsrechter Bijl vanwege buitenspel. Kort daarvoor had trainer Henk van de Pol bij Huizen Aron Klaassen en Arnoud van Toor vervangen door het aanvalsduo Denny van Loen en Zakaria el Biyar, in de hoop de gelijkmaker te forceren. Van Loen kreeg twee goede kopkansen, maar mikte de bal beide keren in de handen van UNA-doelman Petar Stoskovic.