Ferhat Öztürk, ’enige van Turkse komaf’, roemt saamhorigheid TOV

ARCHIEFFOTO STUDIO KASTERMANS Ferhat Özturk, midden, vorig seizoen in het duel tussen TOV en De Vecht.

BAARN - Een rustig seizoen in de middenmoot, daar doet Ferhat Öztürk niet aan sinds zijn terugkeer bij TOV. Twee jaar geleden was er op de valreep promotie naar de tweede klasse, waar de Baarnse voetbalclub een jaar later weer uitgeknikkerd werd. „Dit jaar kunnen we kampioen worden”, stelt de aanvaller.

Door Robert Berkeley - 20-9-2016, 20:30 (Update 20-9-2016, 20:30)

Na een hele reeks verschillende clubs, heeft Öztürk zijn plekje gevonden, bij de vereniging waar hij ook begon en tot de C-junioren voetbalde. „Ik heb bij Baarn gevoetbald, daarna in de...