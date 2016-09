De Vecht moet uitkijken voor de ’glijbaan’

FOTO STUDIO KASTERMANS De Vecht-keeper Sander Klarenbeek had het vorig seizoen druk, zoals hier tegen FC Almere. Na de degradatie naar de derde klasse gaat het niet veel beter.

LOENEN AAN DE VECHT - Promoveren is wat iedere team graag wil, maar of het op de langere termijn altijd goed is voor een club valt te bezien. Met name ’toevalspromoties’ via de nacompetitie kunnen nog wel eens nadelige gevolgen hebben. De Vecht ervaart dat momenteel. „Het is nog zoeken met de nieuwe selectie. Maar na 24 wedstrijden staan we gewoon in het linkerrijtje”, zegt trainer Sjoerd Molleman stellig.

Door Alex van Vogelpoel - 19-9-2016, 20:59 (Update 19-9-2016, 20:59)

De afgelopen jaren zijn er heel veel clubs geweest die moesten uitkijken dat...