Alle batjes neergelegd tijdens thriller Hilversum-DTK’70

Foto Studio Kastermans Gamal de Groot was hevig teleurgesteld nadat hij zijn beide partijen met twee punten verschil in de beslissende vijfde game had verloren.

HILVERSUM - De eerste wedstrijd van Hilversum in de eredivisie was meteen een pikante: bij tegenstander DTK’70 speelt Nathan van der Lee, de afgelopen seizoenen de kopman van Hilversum. De thuisploeg verloor na een verhitte strijd met 1-5 van de ploeg uit Klazienaveen, die in de ogen van Bert Olofsen absoluut tot de beste drie tafeltennisteams van Nederland behoort.

Door Heleen Hop - 18-9-2016, 21:22 (Update 18-9-2016, 21:22)

De thuisclub had zich alleen al door de aanwezigheid van Van der Lee ingesteld op een zware wedstrijd, niet alleen speltechnisch maar ook...