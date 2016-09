Den Bosch genadeloos voor Larense hockeysters

HDC Joyce Sombroek

DEN BOSCH - De hockeysters van Laren zijn op zijn zachts gezegd matig aan het nieuwe seizoen begonnen. Na een gelijkspel van vorige week, 1-1 tegen Kampong, werd de ploeg van Donald Drost zondag genadeloos afgestraft door Den Bosch: 4-0.

Door Kasper Leenen - 18-9-2016, 21:20 (Update 18-9-2016, 21:20)

Voor de pauze was er nog weinig verontrustends aan de hand voor Laren, maar van de treffer op slag van rust van Den Bosch-speelster Lieke Hulsen wist de ploeg zich nooit echt te herstellen.

De vraag rijst in hoeverre er omgegaan kan worden met een mentale tegenslag, want het is opvallend dat er in de tweede helft in slechts acht minuten tijd drie tegengoals te noteren waren.

„Maar die tegentreffers hadden al veel eerder kunnen vallen. Den Bosch was gewoon beter en overtuigender. Ze hadden al best wat kansen onbenut gelaten. Zelf speelden we helemaal niet zo onaardig, maar we missen ook nog veel belangrijke speelsters”, zei goalie Joyce Sombroek.

Het feit dat het team ook wat verjongd is, speelt de Larense dames ook parten. „Want we moeten nog wat meer verbinding zoeken met elkaar. Zowel aanvallend als verdedigend. We spelen op het moment wat te afwachtend. Maar we raken niet in paniek hoor. We zijn nog veel bezig met de grote lijnen.”

Joyce Sombroek is zelf ook pas anderhalve week bij de groep na een pittige zomer met het Nederlands team in Rio de Janeiro en de huldigingen erna. „Het was best even een omschakeling. Ik ben redelijk fit, maar het kan allemaal nog wat beter. We moeten meer overtuiging gaan tonen.” Dat mag Laren komende zondag in de zware uitwedstrijd tegen Oranje-Rood laten zien.