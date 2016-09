The Dukes maakt het rugbyclub Hilversum lastig

DEN BOSCH - Met veel fanatisme en fysiek spel slaagde The Dukes er zaterdag in om het Hilversum behoorlijk lastig te maken. Uiteindelijk bleek de landskampioen toch weer te sterk voor de runner-up van afgelopen seizoen: 19-29.

Door Piet van den Deijssel - 18-9-2016, 17:11 (Update 18-9-2016, 17:11)

De Hilversummers hadden in Den Bosch in de eerste helft veel moeite om balbezit te creëren. De thuisclub kwam met 7-0 voor en speler/coach Marcus Holden trok na een kwartier de stand weer gelijk. Vlak daarna kon The Dukes een slechte pass na een gewonnen...