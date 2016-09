Hans van de Haar vindt zege Spakenburg op oude club Lienden ’extra lekker’

Foto Studio Kastermans Olivier Pilon legt aan voor de derde treffer van Spakenburg tegen FC Lienden.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In een wedstrijd die vele gezichten kende, hield Spakenburg de punten op de eigen Westmaat. Door met 4-2 te winnen van FC Lienden, regerend kampioen bij de zondagamateurs, meldt Spakenburg zich nadrukkelijk in de kopgroep van de tweede divisie. Trainer Hans van de Haar was zichtbaar content met de overwinning op zijn vorige club: ,,Natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen, maar deze is extra lekker.”

Door Han Monsees - 18-9-2016, 15:50 (Update 18-9-2016, 15:50)

Het verbaasde trainer Van de Haar niet dat het geen gemakkelijke wedstrijd was: ,,Een ploeg...