Huizen krijgt tikkie door snelle gelijkmaker

HUIZEN - Voor Huizen leek Jong Almere City de ideale tegenstander om drie punten aan het puntentotaal toe te voegen. De start van de derdedivisionist was veelbelovend. Al na vijf minuten zorgde Guido de Graaf voor de 1-0. De snelle gelijkmaker was een domper. Daarna kwam Huizen niet meer goed in de wedstrijd.

Door Redactie Hilversum - 17-9-2016, 22:15 (Update 17-9-2016, 22:15)

Achteraf gezien mocht Huizen zelfs nog in de handen knijpen met een gelijkspel. Johan Verkerk voorkwam tot driemaal toe op knappe wijze dat Jong Almere City op voorsprong kwam. Huizen zelf creëerde na de 1-1 (al in de negende minuut) van oud-SDO’er Silvester van der Water, nauwelijks nog kansen. Een keer mocht Danny van Loen nog uithalen, maar de spits raakte de bal niet goed, waardoor er een afzwaaier volgde.

De wedstrijd kende een vervelend slot. In blessuretijd knalden Danny Bening en Van der Water met de koppen tegen elkaar. Lange tijd lag Van der Water roerloos op de grond. De aanvaller raakte zelfs even buiten bewustzijn en bleek een tand te hebben gebroken en een gescheurde lip. Na een half uur oponthoud werd het duel uitgespeeld. In de stand kwam geen verandering meer.