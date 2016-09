Sherwin Grot loodst Vogels langs Capelle

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Met alweer zijn vijfde treffer van het seizoen loodste Sherwin Grot IJsselmeervogels zaterdag in de laatste minuut van de reguliere speeltijd langs Capelle: 2-3.

Door Robert Berkeley - 17-9-2016, 20:34 (Update 17-9-2016, 20:34)

Waar het in het teleurstellende vorige seizoen bij de ’rooien’ ontbrak aan een doelpuntenmaker, is het binnenhalen van Sherwin Grot vooralsnog een gouden greep gebleken. De razendsnelle aanvaller kwam over van Kozakken Boys en scoort makkelijk. Hij is er mede voor verantwoordelijk dat IJsselmeervogels zich ondertussen in de subtop van de derde divisie...