Eemdijk in slotfase onderuit tegen koploper ACV

ASSEN - Vijf minuten voor tijd, juist in een fase waarin Eemdijk de bovenliggende partij was, sloeg ACV zaterdag toe: 2-1. De ploeg uit Assen nam dankzij de zege de leiding in de hoofdklasse B, terwijl Eemdijk verder wegzakt.

Door Robert Berkeley - 17-9-2016, 20:04 (Update 17-9-2016, 20:04)

De ’groenen’ begonnen nog zo goed aan het seizoen, met twee overwinningen. Maar inmiddels, drie nederlagen op rij verder, ziet het er voor de ploeg van coach Ulrich Landvreugd een stuk minder rooskleurig uit. Alle wedstrijden tot nu toe eindigden overigens met één doelpunt verschil.

Na afloop werd de situatie uitgebreid besproken. ,,Het kwartje valt steeds net de verkeerde kant op en dat is frustrerend’’, aldus Jasper Bolland, die uit een scrimmage het doelpunt van Eemdijk scoorde. ,,Maar er is geen reden tot paniek, hoor. Als we volgende week van Flevo Boys winnen, en dat zijn we eigenlijk aan onze stand verplicht, doen we het prima en komen we misschien in de flow naar boven.’’

De thuisploeg was voor rust sterker en Eemdijk mocht van geluk spreken dat het nog 1-1 stond halverwege. Arjen Hagenauw had in de 26ste minuut de openingstreffer gemaakt en een minuut later trok Bolland de stand gelijk. In de tweede helft waren er enkele enorme kansen voor de bezoekers, maar die bleven onbenut waarna ACV er in de 85ste minuut via Thomas Metzemaekers met de winst vandoor kon gaan.