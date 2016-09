Tafeltennissers Hilversum mikken op play-offs

Foto Studio Kastermans Merijn de Bruin keert na een uitstapje van een jaar bij FVT terug naar Hilversum.

HILVERSUM - Als zaterdag het nieuwe tafeltennisseizoen van start gaat, zijn er bij de Gooise teams in de landelijke competitie veel andere mensen achter de tafels te zien. Hilversum hoopt met beide eredivisieteams een gooi te doen naar een plek bij de eerste vier.

Door Heleen Hop - 16-9-2016, 11:14 (Update 16-9-2016, 11:14)

Spannend wordt het zeker voor de heren van TTV Hilversum. „Er is veel veranderd in ons team. Ik denk dat wij ons in de breedte versterkt hebben”, vertelt coach Bert Olofsen.

Het vertrek van Nathan van der Lee is...