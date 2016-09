Schakers En Passant weer favoriet, of niet?

Benjamin Bok, links achter, vorig seizoen tegenover BSGér Liafbern Riemersma.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Wordt En Passant voor de vierde keer in vijf jaar kampioen van Nederland? Volgens de Elo-cijfers is die kans groot. In Bunschoten-Spakenburg zijn ze er echter niet gerust op. Het is nog maar de vraag hoe vaak hun sterke spelers kunnen meespelen.

Door Johan Hut - 15-9-2016, 22:58 (Update 15-9-2016, 23:51)

Kampioen heeft op papier sterkste schaakteam

Zaterdag begint de nationale schaakcompetitie met direct een lastige wedstrijd voor de titelverdediger. In Groningen treden de Spakenburgers aan tegen Sissa, vorig seizoen de gevaarlijkste concurrent.

Bij En Passant is er in de opstelling niet veel veranderd. Grootmeester Roeland Pruijssers is na een jaar alweer vertrokken en vervangen door Benjamin Bok, die overkomt van HMC Calder uit Den Bosch. Dat is wel een versterking, Bok is momenteel de nummer acht van Nederland.

Hij heeft zelfs hoger gestaan, maar heeft een slechte zomer achter de rug. Een zwak toernooi in Polen liet hij volgen door een even zwak Nederlands kampioenschap, waarbij hij in zeven partijen niet verder kwam dan drie punten.

Gevaarlijke

De 21-jarige Brabander zit echter nog in de groei en een stevige plaats in de top tien lijkt voorlopig wel haalbaar. Op de Olympiade herstelde hij zich de afgelopen weken al, hij was de enige van het Nederlandse team die boven zijn ratingverwachting scoorde. Al was dat maar een half punt.

Het team wordt weer aangevoerd door Erwin l’Ami, Jan Smeets en Vyacheslav Ikonnikov. Degelijke, maar ook actieve spelers, en het is nog de vraag hoe vaak ze erbij zijn. De tweede wedstrijd, op 8 oktober tegen het altijd gevaarlijke HMC Calder, wordt tegelijkertijd met een populair toernooi op het Britse eiland Man gespeeld.

Enkele spelers hebben al voor de wedstrijd afgezegd en teamleider Guido de Romph weet nog niet of hij daar incidentele grootmeesterlijke invallers uit zijn dikke adresboek voor kan optrommelen. Een invaller uit het tweede team halen, zal direct al een achterstand opleveren. Als En Passant de eerste twee wedstrijden met de volle buit doorkomt, ligt de weg naar de vierde landstitel open.

Niveauverschil

Een klasse lager zal BSG ervaren hoe enorm het niveauverschil is tussen de meesterklasse en de eerste klasse. De Bussumers degradeerden na een aantal krappe nederlagen, maar zijn nu de grote favoriet voor terugkeer naar het hoogste niveau. Met grootmeester Robin van Kampen en vijf meesters, onder wie Li Riemersma, zijn ze normaal gesproken een maatje te groot voor de andere teams.

Onder die andere teams bevindt zich Soest, dat uit de tweede klasse promoveerde. De ploeg is ongewijzigd en wacht wellicht een degradatiestrijd. BSG start de competitie vanmiddag uit bij Caïssa, terwijl de Soesters in hun eigen speelruimte starten tegen Messemaker 1847.

In de tweede klasse maken twee teams uit de regio net als vorig seizoen hun opwachting: het Hilversumse HSG en Sopsweps’29. Die twee ploegen zijn in verschillende poules ingedeeld.