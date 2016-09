Convenant respect en sportiviteit: ’Poster ophangen niet genoeg’

Foto Studio Kastermans Diverse regionale clubs kwamen woensdagavond bij SDO bijeen om de symboliek van het convenant uit te dragen.

BUSSUM - In een nieuwe poging om het (verbale) geweld en de onfatsoenlijkheden in het voetbal terug te dringen, hebben 24 regionale amateurverenigingen zich aangesloten en samen een convenant ondertekend. Inzet: verbetering van gedrag langs en binnen de lijnen, tot in de kleedkamers toe, respect voor elkaar en voor de scheidsrechter. Het convenant is het gevolg van een initiatief van de KNVB, die op 24 september landelijk actie zal voeren om de ’nieuwe sportiviteit’ onder de aandacht te brengen.

Door Bert-Jan van Oel - 14-9-2016, 22:24 (Update 14-9-2016, 22:24)

Het is allemaal...