Technisch hart Spakenburg kondigt afscheid aan

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het ’technische hart’ van voetbalclub Spakenburg heeft een afscheid aangekondigd. Bij de jaarvergadering later dit jaar treden ’Zwarte’ Jan van Diermen en Melrik Beukers af.

Door Robert Berkeley - 14-9-2016, 15:27 (Update 14-9-2016, 16:30)

Van Diermen heeft er dan vier jaar op zitten als bestuurslid technische zaken en hoofd van de technische commissie, waarvan ook Beukers deel uitmaakt. De twee stapten er samen in 2012 in, toen de ’blauwen’ in een moeilijke fase zaten. Degradatie uit de topklasse werd op het nippertje voorkomen en het jaar erna werd Spakenburg landkampioen. Ook de afgelopen twee seizoenen behoorde de club tot de (sub)top van het amateurvoetbal en momenteel draait Spakenburg onder leiding van de nieuwe trainer Hans van de Haar goed mee in de nieuwe tweede divisie.

Op de website van Spakenburg legt Van Diermen uit dat het een moeilijk besluit is geweest. ,,Als ik opnieuw gekozen zou worden door de leden, zou ik me weer voor vier jaar moeten vastleggen. Mijn gevoel zegt dat dat te veel van het goede is. Het is een bijzonder uitdagende functie, maar ook eentje waar je al je ziel en zaligheid moet ingooien in het belang van de club. Daarom denk ik dat een nieuwe periode voor mij te lang is. Het wordt tijd voor verjonging en voor een nieuw gezicht.’’

Beukers is solidair met Van Diermen. ,,We zijn samen, in bijzonder moeilijke omstandigheden voor de club, erin gestapt en hebben gezegd: we beginnen er samen aan en stoppen gezamenlijk”, aldus Beukers op de Spakenburg-site. ,,We zijn familie, kennen elkaar van haver tot gort en denken over voetbal veelal hetzelfde. In mijn ogen waren we een perfect duo. Ik denk ook niet dat ik met anderen op zo’n plezierige wijze zou kunnen samenwerken.’’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!