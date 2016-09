Loosdrecht-verdediger Coen Horb hoopt stiekem op profclub

Foto Studio Kastermans Coen Horb vorig seizoen in actie voor Loosdrecht tegen FC Hilversum.

LOOSDRECHT - Van zijn achtste tot zijn tiende voetbalde Coen Horb in de jeugd van PSV. De nu achttienjarige verdediger haakte af omdat het ’te veel voetbal’ was en is nu met veel plezier bezig aan zijn tweede seizoen bij Loosdrecht. ,,Maar achteraf heb ik wel spijt dat ik toen niet heb doorgezet.’’

Door Robert Berkeley - 13-9-2016, 21:28 (Update 13-9-2016, 21:58)

Horb maakte bij de Eindhovense club deel uit van een sterke lichting. ,,Eén van mijn oud-teamgenoten, Mink Peeters, is naar Real Madrid gegaan. Ik zat ook bij het broertje...