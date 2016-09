Wielerronde Hartje Baarn heeft extra mensen in organisatie nodig

De kopgroep in Hartje Baarn, afgelopen zondag.

BAARN - Was de tiende wielerronde Hartje Baarn zondag ook alweer de laatste? Als het aan Angela van de Voort ligt niet. Maar de Baarnse die samen met Bert Werkhoven het stichtingsbestuur vormt dat de organisatie in handen heeft, vraagt om meer hulp.

Door Nico Vink - 14-9-2016, 8:55 (Update 14-9-2016, 8:55)

Met zijn tweetjes redden Van de Voort en Werkhoven het niet meer. Nadat eerst Willem Dolman wegens ziekte afhaakte en verleden jaar de initiator en voorzitter Maarten Quispel overleed, kwam er geen nieuwe bestuurlijke aanwas. En nu blijkt na een jaar ploeteren dat deze ronde niet te organiseren is door twee goedwillende personen.

Van de Voort zag zondag het kleurrijke lint renners voorbijkomen en hoopte maar dat het niet voor het laatst was. „Omdat ik mijn hele leven al verslaafd ben aan de wielersport en zelf aan mountainbike en veldrijden deed, wil ik het blijven organiseren. Maar als ik er niet zo gek op was geweest, was ik er allang mee gestopt. Met z’n tweeën kunnen we het niet meer aan.”

De 53-jarige Baarnse legt uit waarom. „Het is vandaag de dag niet meer even naar de gemeente lopen en een parkoers regelen. Er komt zoveel bij kijken. Ook dit jaar was er bezwaar van een bepaalde straat, dan moet je een alternatief zoeken. En de hoofdsponsor liet weten dat hij was gestopt. Die had zijn woord gegeven - iets woordelijk beloven telt voor mij net zo zwaar als een contract tekenen - en heb ik over kunnen halen dat hij het nog één jaar zou doen. Anders had ik er nog een probleem bij gehad. Nu ben ik ook weer op zoek naar een nieuwe geldschieter, daar was Quispel met zijn netwerk als caféhouder een kei in.”

Ze doet een oproep aan vrijwilligers. „Waarom kunnen we niemand erbij krijgen? Het gaat maar om twee mensen extra, die een keer per maand bij elkaar komen.” Als de ronde volgend jaar niet meer verreden kan worden, is de Hilversummer Roderik Egberink misschien de laatste winnaar. En dat zou zonde zijn, want een plaatselijk criterium zorgt overal voor een’koningsdagsfeertje’ in een dorp, met veel mensen, langs de route die gezellig aan het bier en de hamburgers zitten.