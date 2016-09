Egberink kan het ook zonder hulp

FOTO STUDIO KASTERMANS Roderik Egberink wint ook in Baarn: twee keer raak binnen acht dagen.

BAARN - Roderik Egberink heeft zondag in een levendige en spannende Hartje Baarn bewezen dat zijn winst in Hilversum vorige week geen incident was. Waar er toen nog een teamtactiek van GWC De Adelaar aan vooraf ging, deed de Hilversummer het nu in zijn eentje, zonder hulp van een clubgenoot. Hij won ook de leidersprijs.

Door Nico Vink - 11-9-2016, 20:03 (Update 11-9-2016, 20:03)

De in supervorm verkerende Egberink ontsnapte al vroeg uit het 120 renners tellende peloton. Hij kreeg drie man mee in zijn kielzog, onder wie BMX-rijder Jasper Verkuijl...