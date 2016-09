Eemdijk komt dramatisch halfuur niet meer te boven

NIJKERK - Eemdijk incasseerde tegen Sparta Nijkerk vier doelpunten in een halfuur tijd en kwam die schok niet meer te boven: 4-3.

Door Matthijs de Kruijff - 11-9-2016, 16:23 (Update 11-9-2016, 16:29)

,,We begonnen nog redelijk”, vond trainer Ulrich Landvreugd. Zijn ploeg kwam in het eerste kwartier niet in gevaar en probeerde zelf de aanval te zoeken, maar kakte daarna volledig in. ,,Combinaties liepen niet meer en in de omschakeling waren we steeds te laat”, concludeerde Landvreugd. De eerste echte kans van Sparta Nijkerk leverde meteen een doelpunt van Dennis van der Wal op, waarna Eemdijk achterin open huis hield. De thuisploeg liep binnen no time uit dankzij een eigen goal van Jan Pieter Hartog en treffers van Rick Boersma en Ali Alkan.

Landvreugd moest John van Gulik nog voor rust wisselen wegens een blessure. Zijn vervanger was Nicky Baggelaar. Op slag van rust kwam Eemdijk terug tot 4-1 toen Van der Wal de bal achter zijn eigen doelman werkte. ,,Dat was een mooie meevaller, maar er moest in de tweede helft écht iets gebeuren”, aldus Landvreugd. Hij bracht Rogier Gilkes en Argjend Selimi in het veld voor Justin Sporkslede en Klaas Bout. Dat werkte, want Eemdijk kwam in rap tempo terug tot 4-3 dankzij treffers van Fouad Belarbi en Jan de Graaf. Sparta Nijkerk was duidelijk van slag en dus ging Eemdijk met nog een kwartier op de klok op zoek naar de gelijkmaker. ,,Ik zag het nog wel gebeuren. Helaas wilde de bal er niet meer in.”

De ’groenen’ kregen nog enkele grote kansen, maar telkens ging de bal naast of over. Sparta kwam er in de omschakeling nog een aantal keer gevaarlijk uit, maar kwam ook niet meer tot scoren. Zo liep Eemdijk tegen de tweede nederlaag op rij aan.

,,Ach, vorige week verdienden we zeker een punt en nu doet een slecht halfuur ons de das om”, relativeerde Landvreugd. Komende zaterdag gaat Eemdijk op bezoek bij ACV. ,,Een ploeg die we nog niet kennen, dus ga ik deze week maar eens wat videobeelden bekijken”, besloot de oefenmeester.