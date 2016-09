Aanvoerder Van Hussen leidt Vogels naar zege

Foto Studio Kastermans Grote blijdschap bij IJsselmeervogels nadat Sherwin Grot de winnende heeft gescoord.

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De komst van Christiaan van Hussen was er een met de nodige haken en ogen. FC Lienden wilde de 24-jarige middenvelder uit Utrecht niet laten vertrekken omdat er een afspraak lag over een verlenging van zijn contract bij promotie naar de tweede divisie. Op de achtergrond was er interesse van De Graafschap. De profclub gaf aan Van Hussen te willen inlijven bij degradatie naar de eerste divisie. Uiteindelijk ging de overgang naar IJsselmeervogels gewoon door en daar hebben ze aan de ’rode’ kant van de Westmaat vooralsnog geen spijt van.

Door Peter Pos - 11-9-2016, 16:08 (Update 11-9-2016, 16:08)