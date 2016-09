Voor Huizen valt in Lisse niets te halen

Archieffoto Orange Pictures Bilal Laoikili maakte de enige treffer van Huizen.

LISSE - Huizen heeft geen punten overgehouden aan het duel met koploper Lisse. De ploeg van Henk van de Pol kon twintig minuten lang meekomen met de gastheren, maar moest daarna het onderspit delven: 3-1. De groen-gelen blijven op vier punten staan, maar hebben wel een zwaar programma achter de rug.

Door Patrick Moeke - 10-9-2016, 18:45 (Update 10-9-2016, 18:45)

„Een terechte overwinning voor Lisse”, zei Huizen-trainer Henk van der Pol na afloop. „We hadden toe moeten slaan in de beginfase van de wedstrijd, maar dat hebben we nagelaten. In het...