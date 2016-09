Paralympisch zilver voor Huizense Van der Kulk en Soester Ter Schure

RIO DE JANEIRO - Op de eerste dag van de Paralympische Spelen meteen tweemaal Goois succes. Zwemster Marlou van der Kulk uit Huizen won de medaille op de 100 meter rugslag. Regiogenoot Vincent ter Schure fietste bij het baanwielrennen op de tandem naar eremetaal.

Door Saskia Knegtering - 9-9-2016, 14:09 (Update 9-9-2016, 14:09)

De 23-jarige zwemster reageert: ,,De race was zwaar, maar ik zag mijn andere concurrenten ver achter me liggen. Dit was het maximaal haalbare, harder dan dit heb ik sowieso nog nooit gezwommen. Natuurlijk hoop je op meer, dat moet ook als topsporter. Dit is mijn belangrijkste afstand en dan win ik zilver; beter kan niet. Dit geeft een geweldig gevoel.” De Huizense heeft een verstandelijke handicap en komt uit in de zogeheten klasse S14.

Wie weet komt er nog meer eremetaal aan, want Van der Kulk komt ook nog in actie op de 200 meter vrije slag, 100 meter schoolslag en 200 meter wisselslag. Op de Paralympische Spelen van Londen won ze twee bronzen medailles op de 200 meter vrije slag en 100 meter rugslag.

Vincent ter Schure (36) reed in het velodrome samen met piloot Timo Fransen op de tandem naar zilver. Het tweetal stond even op goud toen ze een wereldrecord reden in de kwalificaties. ,,Dat is echt zo’n verschrikkelijk gaaf moment”, gaf Ter Schure toe,,,maar je weet ook dat de Britten nog komen en als die vervolgens een seconde onder onze tijd duiken, dan besef je dat het in de finale ook heel lastig wordt.”

Timo Fransen vond dat de zilveren medaille dan ook gewonnen werd, in plaats van het goud verloren: ,,Natuurlijk baal je als het geen goud is. Je wilt altijd winnen. Toch gaan we hier ook heel trots op zijn als we wat tot rust zijn gekomen.” De tandemrace valt in de B-catergorie. Voor blinde of slechtziende sporters. Ter Schure heeft een progressieve oogziekte. Met zijn piloot haalde de wielrenner eerder dit seizoen Nederlandse titels in de wegwedstrijd en de tijdrit en de eindzege in de wereldbeker als hoogtepunten.