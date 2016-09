Donald Drost wil geen robots in het veld zien

FOTO STUDIO KASTERMANS Donald Drost omringd door jonge Laren-speelsters op de training.

LAREN - Donald Drost (55) was de verrassende keuze van Laren toen Ageeth Boomgaardt, de coach van het damesteam, vertrok naar België. De oud-international leek een beetje verdwenen uit het hockeylandschap, maar dat blijkt slechts schijn. Samen met zijn assistent Diederik van Weel gaat hij gedreven met de Larense dames aan de slag. „Ik doe het voor m’n lol.”

Door Bert-Jan van Oelb.van.oel@hollandmediacombinatie.nl - 10-9-2016, 6:07 (Update 10-9-2016, 6:07)

Voor Drost is Laren een hervatting van zijn tophockeycarrière. Hij was een gevaarlijke spits in het succesteam dat Kampong had in de jaren...