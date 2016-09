Hartje Baarn kan link worden als het regent

FOTO STUDIO KASTERMANS Harry van Pierre wil dit jaar winnen, net als in 2015.

BAARN - Het kleurrijke wielerpeloton van afgelopen zondag in Hilversum verplaatst zich naar Baarn, waar zondag de tiende editie van ’Hartje Baarn’ word verreden.

Door Nico Vink - 9-9-2016, 16:04 (Update 9-9-2016, 16:04)

Angela van de Voort is na het overlijden van Maarten Quispel (de grondlegger van de opnieuw in het leven geroepen ronde) de nieuwe voorzitter van de organisatie. Ze bidt niet zo gauw hardop, maar nu wel.

„Ik hoop één ding: als het maar geen zondag wordt zoals die in Hilversum, met regen. We hebben van de gemeente een belangrijk stuk uit het parkoers moeten halen, waardoor de renners nu door een haakse bocht moeten. En bij regen houd ik met meer dan honderd renners mijn hart vast.”

De renners variëren in leeftijd van zeventien tot zestig jaar. In het hoofdnummer (amateurs, sportklasse en junioren) willen de diverse categorieën niet voor elkaar onderdoen en dus wordt er een flink gevecht verwacht. Harry van Pierre, de ’tank’ van 95 kilo uit De Kwakel zal zijn best gaan doen om zijn titel te prolongeren in Baarn.

Kanshebbers zijn ook de winnaar van Hilversum, Roderik Egberink, Martin van Plateringen en Jordy Beuker, die met z’n drieën een sterk pact vormen. Voor Mike Raven, het talent uit Loosdrecht, is te hopen dat zijn schaafwonden na een val in Hilversum genoeg hersteld zijn. Jasper Verkuijl moet de Baarnse eer hooghouden in zijn woonplaats.

Omdat ook de junioren, nieuwelingen en dames in één wedstrijd tegenover elkaar komen te staan, zijn er voldoende regionale kanshebbers, zoals Bente Borsen (Blaricum), de zusjes Charlotte en Fabiënne Kool uit Kortenhoef en Cathalijne Hoolwerf uit Eemdijk.

Nieuw dit jaar is een koers voor renners zonder licentie. Iedereen ouder dan achttien jaar met een racefiets en een helm kan hieraan meedoen.