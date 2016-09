Susanne Kos (16) gaat vol voor het volleybal

Susanne Kos (witte shirt) juichend met de Oranje-jeugd.

HUIZEN - Voor Susanne Kos is er deze zomer veel veranderd. De pas zestienjarige volleybalster maakte de stap naar het Talent Team Papendal, dat uitkomt in de eredivisie. Niet alleen het hogere niveau zal wat aanpassingsvermogen vragen. Ze gaat intern op het topsportcentrum en is nog maar één dagje in de week thuis in Huizen.

Door Stijn Keuris - 7-9-2016, 19:43 (Update 7-9-2016, 19:43)

In het afgelopen seizoen mocht Susanne Kos meetrainen met het eerste team van Prima Donna Kaas Huizen, maar tot speeltijd kwam het niet. Ze zat een keertje...