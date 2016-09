Spirit bij Eemnes is enorm verbeterd

Foto Albert van der Ploeg Laurent Rademaker scoorde zaterdag al meer voor Eemnes dan het hele vorige seizoen.

EEMNES - Vorig seizoen scoorde hij in totaal drie doelpunten voor Eemnes. Zaterdag overtrof Laurent Rademaker (28) dat aantal in één klap in de eerste competitiewedstrijd, hij maakte er vier tegen Muiderberg (10-4-winst).

Door Robert Berkeleyr.berkeley@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 7:17 (Update 7-9-2016, 7:17)

Met dank aan de onzelfzuchtige spits Guido van der Meer voor hem, reageert ’nummer tien’ Rademaker. „We hadden een hele goede wisselwerking, als hij zich liet inzakken ging ik er overheen. Guido maakte er zelf drie en had een groot aandeel in mijn doelpunten, ik geloof dat hij zelfs...