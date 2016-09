FC Hilversum speelt pas in oktober weer echt thuis

HILVERSUM - De voetballers van FC Hilversum kunnen waarschijnlijk pas in oktober weer een thuiswedstrijd spelen.

Door Bert-Jan van Oel - 5-9-2016, 16:15 (Update 5-9-2016, 16:16)

De zaterdag-derdeklasser kan momenteel niet op eigen terrein terecht omdat het veld ernstig is aangetast door engerlingen, larven van een keversoort. Bij FC Hilversum hoopte men het veld toch klaar te hebben voor de derby tegen Victoria, op 17 september, maar dat gaat niet lukken. De groen-witten voetballen deze ’thuiswedstrijd’ op het complex van Victoria aan het Jagerspaadje.

FC Hilversum speelde ook afgelopen zaterdag al ’thuis’ op het veld van de tegenstander. Het werd bij Kockengen een gelijkspel. In de tweede helft van de competitie in 3C komt Kockengen naar Hilversum, zodat er geen competitievervalsing ontstaat. Datzelfde geldt voor het duel tussen FC Hilversum en Victoria. De Victorianen spelen in een later stadium ’thuis’ tegen Hilversum op sportpark Crailoo.

Wedstrijdsecretaris Martin Wijnands legt uit waarom de renovatie van het veld langer in beslag gaat nemen. „Het probleem is groter dan we hadden gehoopt. We zijn nu bezig met de inzet van bestrijdingsmiddelen en het drassig maken van het gras. Dat zou moeten helpen. Verder snijden we stukken uit het veld, die zullen worden vervangen door nieuwe stroken gras. Dat moet natuurlijk nog wel even ’inklinken’, daarom gokken we op oktober.”

Het is een weinig ideale start van de competitie voor Hilversum. Komend weekend voetballen de groen-witten helemaal niet. Tegenstander RKAVIC viert dan zijn honderdjarig bestaan.