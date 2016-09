GAC-lopers nu echt verder zonder Löschner

FOTO STUDIO KASTERMANS Michiel Löschner zorgde voor successen op de middellange afstand met een groep jonge lopers.

HILVERSUM - Het opstappen van Michiel Löschner is zijn atleten bij GAC van de middellange-afstandsgroep niet in de kouwe kleren gaan zitten.

Door Nico Vinksportredactie@gooieneemlander.nl - 5-9-2016, 21:11 (Update 5-9-2016, 21:11)

De Baarnaar, inmiddels woonachtig in Amersfoort, begon in 2009 aan zijn werk bij de Hilversumse atletiekvereniging. Löschner startte met een groep van twaalf atleten en die is inmiddels uitgebreid tot twintig man. Een flink aantal lopers uit zijn ’trainingsklas’ heeft ondertussen behoorlijke (regionale) successen behaald. Het vertrek van Löschner is voor sommigen een teleurstelling.

Löschner, zelf voormalig topatleet op de 800...