Stefan Overmars wint eindelijk kwarttriatlon van Weesp

Foto Studio Kastermans Steff Overmars wint in zijn geboorteplaats de kwarttriatlon van Weesp.

WEESP - Met grootse machtsvertoon heeft Stefan Overmars de kwarttriatlon van Weesp gewonnen. Daar moet wel bij vermeld worden, dat al na een paar kilometer fietsen de leider in de wedstrijd, de grote favoriet Martijn Boot, na een duikeling in een bocht langs het Amsterdam-Rijnkanaal de wedstrijd verliet met behoorlijke schaafwonden.

Door Nico Vink - 4-9-2016, 21:28 (Update 4-9-2016, 21:28)

„Volgende week de grote triatlon van Almere, dus spaarde ik me liever, want ik zit behoorlijk onder”, zei de Almeerder.

„Ik zag Boot vallen, maar wist niet of hij door zou gaan. Toen bleek van niet kon ik m’n voorsprong vergroten en zelfs bij het hardlopen iets gas terugnemen omdat ik ruim vier minuten voorsprong had”, vertelde de dolgelukkige 29-jarige Overmars, die klaar is voor zijn NK in Almere zaterdag en daar bij de top vijf wil eindigen.

De Hilversummer, geboren in Weesp, was zo blij dat hij twintig meter voor de streep al handjes ging schudden en eigenlijk over de finish wandelde. Zijn eindtijd (1.46.36 uur) had dus nog iets sneller kunnen zijn, maar de voorsprong op de nummer twee Ricardo Scholten was niettemin fors. Scholten kwam binnen in 1.51.00. „Toen ik vijf jaar geleden voor het eerst meedeed, voelde het als een droom om ooit in Weesp te winnen”, zei ’Steff’ Overmars. „Ik ben een geboren Weesper, daarom vind ik dit nu zo prachtig.”

Achter Overmars werd er hevige strijd geleverd tussen Machiel Ittmann en Ricardo Scholten. De Hilversummer Ittmann had de beste papieren, maar de plaatselijke favoriet Scholten pakte uiteindelijk met een tempoversnelling de tweede plaats. Ook Scholten kon zijn geluk niet op en plofte languit op de grond, alsof hij winnaar was geworden. „Dit is een prachtig gevoel. Ik was vooraf bang voor de tweeling Tim en Daan Jacobs, die lopen zo hard. Maar ik ging super. Ik heb nu in zes wedstrijden dit seizoen op het podium gestaan, waarvan drie keer als winnaar. Als ik over een paar weken ook op het WK in Hawaï deze vorm heb, kan ik hoog komen.”

Er waren sowieso alleen maar blijde gezichten na afloop. Ook de 47-jarige veteraan Ittmann weet van geen ophouden en is met zijn afgetrainde lichaam een lust voor het oog. Het typeert de wijze waarop de Hilversummer nog altijd zijn sport beoefent. „Ik blijf net zo lang doorgaan als kan. Ik doe het zo graag, ik geniet van elke wedstrijd”, aldus Ittmann, die niet op het NK in Almere zal verschijnen. „Drie weken geleden heb ik dit besluit moeten nemen; m’n achillespees is niet honderd procent. Ik kan wel proberen om zo hoog mogelijk te eindigen, maar ik wil gewoon niet strompelend binnenkomen. Dan doe ik liever met de halve triatlon mee in Almere.”

Ittmann had niet in de gaten gehad dat Tim Jacobs hem op het laatst nog bijna had ingehaald. De Weesper was bij het lopen zo indrukwekkend snel dat hij op slechts vijftien seconden van Ittmann eindigde.

Bij de vrouwen won Deborah Schouten voor eigen publiek, net als vorig jaar. Astrid de Graaf, ook uit Weesp, eindigde als nummer twee.