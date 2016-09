Ultieme revanche Egberink in Ronde van Hilversum

TON KASTERMANS FOTOGRAFIE 04-09 SPO HILVERSUM RONDE V HILVERSUM FINISH © TON KASTERMANS FOTOGRAFIE/BEN DEN OUDEN

HILVERSUM - Was rancune zijn drijfveer, of was het toch het uitstekende ploegenspel? Feit is dat Hilversummer Roderik Egberink zondag ultiem revanche nam in de wielerronde van Hilversum. De man die vorig jaar uit de koers werd gehaald, won nu op glorieuze wijze.

Door Nico Vinksportredactie@gooieneemlander.nl - 4-9-2016, 20:35 (Update 4-9-2016, 20:35)

Zo groot als de frustratie een jaar geleden was, zo groot was de blijdschap nu. In de editie van 2015 oordeelde de jury dat Egberink na een lekke band slechts recht had op één ronde vergoeding, maar hij raakte...