Animo Arena Games laag na lange sportzomer

Nadine Broersen hield het na een fikse regenbui voor gezien bij het kogelstoten. Bekijk Fotoserie

ATLETIEK - ,,Voor veel atleten lag de focus op de Spelen. Ik kan me voorstellen dat die er nu wel een beetje klaar mee zijn’’, verklaarde meerkampster Nadine Broersen de geringe belangstelling voor de Arena Games. Het deelnemersaantal van het jaarlijkse evenement was gehalveerd en er waren nauwelijks grote namen aanwezig.

Door Robert Berkeley - 4-9-2016, 18:42 (Update 4-9-2016, 18:42)

Ja, Broersen, deelneemster in Rio en wereldsubtopper op de zevenkamp, was er wél. ,,Vaste prik’’, aldus de 26-jarige atlete. Ze nam in Hilversum deel aan het verspringen, dat ze won met...