Eerste nederlaag SDO tegen fris Heerenveen

Foto Studio Kastermans SDO in de aanval tegen Heerenveen met Rick van der Velden en Micha Fokker (rechts).

BUSSUM - De wens van SDO om zo snel mogelijk uit de buurt te geraken van het drijfzand in de hoofdklasse, heeft zondag een flinke knauw gekregen. Tegen Heerenveen leden de Bussumers op eigen terrein een 1-3-nederlaag. In de ogen van coach Ivar van Dinteren een onnodige en domme verliespartij. ,,We hebben het gewoon zelf verprutst vanmiddag. Misschien heb ik wel te veel gehamerd op het feit dat we messcherp moesten zijn.’’

Door Gijs Moerman - 4-9-2016, 18:27 (Update 4-9-2016, 18:27)

Overigens was SDO-Heerenveen voor de neutrale toeschouwers - en de...