Eerste verlies Eemdijk ondanks man meer

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Eemdijk heeft het eerste puntverlies van de competitie geleden. Op eigen veld waren de ’Diekers’ op de belangrijke momenten niet scherp genoeg tegen Staphorst en dat uitgerekend op de eerste open dag in de historie van de club.

Door Jacob-Jan van de Groep - 4-9-2016, 18:03 (Update 4-9-2016, 18:03)

De stemming was na afloop niet best en dat had alles te maken met wat er al halverwege de eerste helft was gebeurd: de doorgebroken Jasper Bolland werd door Staphorst-keeper Rene Oosterhof neergehaald en arbiter Henshuijs gaf een strafschop, maar slechts geel...